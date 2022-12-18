Haberler Galatasaray Memnun kaldı

Memnun kaldı

Oyuncuların kamptaki performansı başarılı teknik adamı memnun etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Memnun kaldı

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi. Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı. Öncelikle genç oyunculara şans tanıyan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu.

İKİ İSİM SINIFI GEÇEMEDİ
Dünya Kupası hazırlık döneminde iki isim Okan Buruk'un gözüne giremedi. Okan Kocuk, bulduğu şansları iyi değerlendiremezken yediği hatalı gollerle dikkat çekti. Okan, Galatasaray'ın mağlubiyet aldığı 3 hazırlık maçında forma giydi ve ağlarında 7 gol gördü. Sınıfı geçemeyen bir diğer isim ise van Aanholt oldu. Buruk tarafından sol bek, orta saha sol gibi çeşitli yerlerde denenen Hollandalı oyuncu, istenilen verimi veremedi.


GENÇLERİ KAZANDI
Florya'dan yetişmiş 15 oyuncuyu Antalya'ya götüren Okan Buruk'un, en büyük kazanımı gençler oldu. Bu isimler arasında en çok ön plana çıkan isim ise Özgür Baran oldu. Buruk tarafından hem 6 hem de 8 numara olarak oynatılan Baran, sergilediği futbolla parmak ısırttı. Buruk, Baran'ı lig maçlarında da kullanmayı düşünüyor.


MUSLERA ISINMA TURLARINDA
İstanbulspor maçında cezalı olan Fernando Muslera, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında takıma dönecek. Okan Buruk, maç ritmi kazanması adına Muslera'yı Toulouse karşısında 90 dakika sahada tutarken performansından memnun kaldı.

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