Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hem Florya'da, hem de Antalya'da çalıştı. Galatasaray, hazırlık döneminde çeşitli takımlarla dostluk maçları yaparak hem formda kalmaya çalıştı, hem de eksiklerini belirledi. Kampın yıldızları da vardı ancak 2 isim, Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı. İşte Galatasaray kampında öne çıkanlar isimler ve Okan Buruk'un gözünden düşenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 09:13
Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Öncelikle genç oyunculara şans tanıyan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

İKİ İSİM SINIFI GEÇEMEDİ
Dünya Kupası hazırlık döneminde iki isim Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Okan Kocuk, bulduğu şansları iyi değerlendiremezken yediği hatalı gollerle dikkat çekti.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Okan, Galatasaray'ın mağlubiyet aldığı 3 hazırlık maçında forma giydi ve ağlarında 7 gol gördü.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Sınıfı geçemeyen bir diğer isim ise van Aanholt oldu.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Buruk tarafından sol bek, orta saha sol gibi çeşitli yerlerde denenen Hollandalı oyuncu, istenilen verimi veremedi.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

GENÇLERİ KAZANDI
Florya'dan yetişmiş 15 oyuncuyu Antalya'ya götüren Okan Buruk'un, en büyük kazanımı gençler oldu.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Bu isimler arasında en çok ön plana çıkan isim ise Özgür Baran oldu.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Buruk tarafından hem 6 hem de 8 numara olarak oynatılan Baran, sergilediği futbolla parmak ısırttı.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Buruk, Baran'ı lig maçlarında da kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

MUSLERA ISINMA TURLARINDA
İstanbulspor maçında cezalı olan Fernando Muslera, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında takıma dönecek.

Galatasaray'ın kamp raporu belli oldu! 2 isim Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğrattı

Okan Buruk, maç ritmi kazanması adına Muslera'yı Toulouse karşısında 90 dakika sahada tutarken performansından memnun kaldı.

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