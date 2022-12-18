Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi.
Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi.
Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı.
Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı.
Öncelikle genç oyunculara şans tanıyan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu.
SIRA TRANSFER ÇALIŞMALARINDA
Galatasaray yönetimi, iç transfer çalışmaları için düğmeye bastı.
Sarı kırmızılı ekibin, kadrodaki bazı futbolcuların sözleşmesinde iyileştirmeye gitmesi bekleniyor.
Son olarak Yunus Akgün'ün maaşına zam yapan Galatasaray, genç oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.
Sarı kırmızılıların sıradaki hedefinin ise Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile masaya oturmak olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Antalya kampında üçüncü kaptanlık görevi verilen futbolcunun, yeni sözleşmeyle birlikte formunun da artması hedefleniyor.
Sezon başında kadroda düşünülmeyen Sacha Boey'un da önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre yılda yaklaşık 500 bin euro kazanan genç futbolcunun maaşının iki katına çıkarılacağı bildiriliyor.