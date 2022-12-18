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Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Son olarak Yunus Akgün'ün maaşına zam yapan Galatasaray, genç oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sarı kırmızılıların sıradaki hedefinin ise Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile masaya oturmak olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 15:04
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Öncelikle genç oyunculara şans tanıyan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

SIRA TRANSFER ÇALIŞMALARINDA

Galatasaray yönetimi, iç transfer çalışmaları için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sarı kırmızılı ekibin, kadrodaki bazı futbolcuların sözleşmesinde iyileştirmeye gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Son olarak Yunus Akgün'ün maaşına zam yapan Galatasaray, genç oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sarı kırmızılıların sıradaki hedefinin ise Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile masaya oturmak olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray'da yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Antalya kampında üçüncü kaptanlık görevi verilen futbolcunun, yeni sözleşmeyle birlikte formunun da artması hedefleniyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sezon başında kadroda düşünülmeyen Sacha Boey'un da önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

TRT Spor'un haberine göre yılda yaklaşık 500 bin euro kazanan genç futbolcunun maaşının iki katına çıkarılacağı bildiriliyor.

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