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Galatasaray'da kampın yıldızı Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'ın Antalya kampı önceki gün sona ererken, Barış Alper Yılmaz yükselen performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Buruk'un, Barış'ın bu formundan çok umutlu olduğu ve ilerleyen dönemde fazlasıyla şans vereceği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:04
Galatasaray'da kampın yıldızı Barış Alper Yılmaz!
Galatasaray'ın Antalya kampı önceki gün sona ererken, Barış Alper Yılmaz yükselen performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un kanat dışında merkezde de denediği ve özellikle Lazio ile Toulouse maçlarında oyunu ile dikkati çeken genç oyuncunun fiziksel olarak diri gözükmesi yüzleri güldürdü.

Buruk'un, Barış'ın bu formundan çok umutlu olduğu ve ilerleyen dönemde fazlasıyla şans vereceği bildirildi.

Diğer taraftan yine Yusuf Demir de kampın dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Barış ile Yusuf'un iyi gözükmesi özellikle ön tarafta kanat rotasyonunda Okan Buruk'un elini güçlendireceği tahmin ediliyor.

SARRI BEĞENDİ

Bu arada Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Sarri, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" dedi.
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