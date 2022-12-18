Galatasaray paylaştı! Icardi İstanbul'a döndü

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi İstanbul'a döndü. Yıldız ismin tedavisine burada devam edilecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

"Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti."