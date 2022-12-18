Haberler Galatasaray Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Galatasaray ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 17:30
Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Mert Ramazan Demir ile Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için kavga etmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu bakın ne tepki verdi?
Müge Anlı'da kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı... 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümünde son dakika gelişmesi: 'Firari babaanne tutuklandı'
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
Trabzonspor'da yönetim ibra edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray paylaştı! Icardi İstanbul'a döndü
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1461 Trabzon Kırklarelispor'u mağlup etti 1461 Trabzon Kırklarelispor'u mağlup etti 17:14
Alioski saha çalışmalarına başladı Alioski saha çalışmalarına başladı 17:06
Bodrumspor'da Adis Jahovic takımdan ayrılıyor! Bodrumspor'da Adis Jahovic takımdan ayrılıyor! 16:38
Bandırmaspor 90+5'te kazandı! Bandırmaspor 90+5'te kazandı! 16:37
Calathes'ten Fenerbahçe itirafı! Calathes'ten Fenerbahçe itirafı! 16:06
Beşiktaş'a sakatlık şoku! O maçlarda yok Beşiktaş'a sakatlık şoku! O maçlarda yok 16:00
Daha Eski
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 15:54
Beşiktaş BOTAŞ'a geçit vermedi Beşiktaş BOTAŞ'a geçit vermedi 15:51
Cornelius’tan Trabzonspor’a dava Cornelius’tan Trabzonspor’a dava 15:39
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 15:32
Erzurum hata yapmadı Erzurum hata yapmadı 15:29
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:19