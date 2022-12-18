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Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için İtalya'dan dev bir transfer iddiası geldi. Buna göre Galatasaray, Milan'da forma giyen Yacine Adli'yi transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 12:45
Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Ocak ayında başlayacak transfer sezonunu en hareketli geçirmesi beklenen takımlardan biri de Galatasaray...

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Sezon başında Mertens, Icardi, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom, Avrupa futbolunun potansiyeli yüksek ismi için harekete geçti.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

İtalyan devi Milan'da forma giyen Fransız yıldız, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Çizme medyası da Milan forması giyen Yacine Adli'nin Galatasaray'ın radarında olduğunu belirtti.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Takvim'in derlediği habere göre; İtalyan medyasında flaş iddia ile ilgili olarak, "Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkında en son bilgi isteyen takım Galatasaray oldu.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Her türlü çözüm değerlendiriliyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklif gelebilir" ifadelerini kullanıldı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

İtalyan temsilcisi Milan, Adli için 2021 yılında Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Genç yıldız için şimdiye kadar ödenen bonservis bedeli ise toplam 14 milyon Euro.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Adli 8 ve 10 numara oynuyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Fransa dışında Cezayir pasaportu da bulunan genç yıldız sadece Galatasaray'ın değil Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine girmiş durumda.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Bu sezon İtalya Ligi Serie A'da 4 maçta 114 dakika görev alan Yacine Adli'nin gol ve asisti bulunmuyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Kariyerinde 141 karşılaşmada görev yapan genç yetenek, 11 gol atarken 18 de asist yaptı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Milan'dan Yacine Adli...

Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 46 maçta 15 gol attı.

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