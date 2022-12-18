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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yönetim, takımın 3. kaptanı olarak Kerem Aktürkoğlu'nu seçmişti. Bu kararı yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 07:58
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

SERKAN KORKMAZ - ZARAR VEREBİLİR

Kerem Aktürkoğlu'nun üçüncü kaptanlığını kutluyorum. Umarım saha içi ve saha dışındaki performansına olumlu yönde katkısı olur.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Hayat ve sektörel deneyimim aksi yönde etkileyeceği yönünde şüphe uyandırıyor. Mesela, Oğuzhan Özyakup'ta olduğu gibi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Bence bir takıma kaptan seçilirken, uyruk, yaş ve kontrat eskiliğinden daha önemli kriterler var. Hele hele o takım Galatasaray gibi bir camianın takımıysa...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Kariyerinin son demlerindeki Muslera birinci, Galatasaray'daki son demlerini yaşayan Gomis'se ikinci kaptan. "Üçüncü kaptanlık" deyip geçmemek lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Galatasaray'ın ciddi rakipler karşısında üç yenilgi, bir galibiyet ve bir beraberlikle tamamladığı kamp dönemi zannımca hayli olumlu geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Takım eksiklerle çalışıp, amaçlar yaparken bir oyun şablonu oluştu ve oyuncu havuzu genişledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Örneğin; Okan hocanın gözdelerinden Barış Alper birkaç farklı forvet rolünde oynamayı hazır göründü. Abdülkerim, takımın savunma liderliğine soyunacak kadar öz güvenli.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Yusuf Demir, yok sayılmayacak kadar önemli olduğunu hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Yunus da 'tükenmişlik sendromu' belirtilerinden kurtulmuş gibi geldi bana.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Transfer dönemine kadar fazlalıkları ve eksiklikleriyle, önündeki fikstürü az kayıpla geçecek bir Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sezon sonuna kadar taşır.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Bir sol bek, bir golcü (Icardi gel-gitlere devam edecek ve Seferovic ocakta gidecekse), bir savunma jokeri alınması şart.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Ciddi süreler alan genç ve Türk stoperlerin pişmesiyse hayli zaman alacak kanaatindeyim.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Okan Buruk'un işi hiç kolay değil. Gerginliğini hazırlık maçlarındaki hakemlere dahi yansıttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu!

Hayli yüksek bir kredisi var. Taraftar desteği tam. Daha sakin olması takımın.

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