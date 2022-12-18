Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Orta saha rotasyonunu çeşitlendirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, gündemindeki isimlerden birisi de Toulouse'tan Branco van den Boomen...
Galatasaray, Fransız ekibiyle bir hazırlık maçı oynarken yöneticiler karşılaşma öncesinde Hollandalı futbolcu için nabız yokladı.
Toulouse ile sözleşmesinin sonuna gelen Boomen'i Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı bulunuyor.
Ancak Toulouse tarafının, başarılı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali var.
Sarı-kırmızılılar bu nedenle geç kalmadan bu operasyonu tamamlamayı hedefliyor.
Oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Boomen'in "Toulouse ile anlaşırsanız, ocak ayında gelirim" dediği öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcu Heerenveeen, Willem II, FC Eindhoven, De Graafschap ve Toulouse formalarını giydi.
Fransa Lig 1'de Toulouse forması giyen Hollandalı futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol 4 asist katkısı sağladı.
Branco van den Boomen kariyeri boyunca 325 maça çıktı.
Kulüp kariyerinde 53 defa gol katkısı sağlarken 78 asist yaptı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Hollandalı oyuncu kariyerinde 2 defa sakatlık yaşadı.
Boomen, Toulouse'un Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında 78 dakika süre aldı.