Haberler Galatasaray Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulvarda şampiyonluk mücadelesi verecek olan sarı kırmızılılar orta sahada rotasyonlu kadro planlaması yapıyor. Cimbom Okan Buruk'un gözüne kestirdiği 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun transferini bitirmeye çok yakın. İşte transferin detayları. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Orta saha rotasyonunu çeşitlendirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Sarı-kırmızılı ekibin, gündemindeki isimlerden birisi de Toulouse'tan Branco van den Boomen...

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Galatasaray, Fransız ekibiyle bir hazırlık maçı oynarken yöneticiler karşılaşma öncesinde Hollandalı futbolcu için nabız yokladı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Toulouse ile sözleşmesinin sonuna gelen Boomen'i Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı bulunuyor.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Ancak Toulouse tarafının, başarılı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali var.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Sarı-kırmızılılar bu nedenle geç kalmadan bu operasyonu tamamlamayı hedefliyor.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Boomen'in "Toulouse ile anlaşırsanız, ocak ayında gelirim" dediği öğrenildi.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

27 yaşındaki futbolcu Heerenveeen, Willem II, FC Eindhoven, De Graafschap ve Toulouse formalarını giydi.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Fransa Lig 1'de Toulouse forması giyen Hollandalı futbolcu bu sezon 15 maçta görev aldı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol 4 asist katkısı sağladı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Branco van den Boomen kariyeri boyunca 325 maça çıktı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Kulüp kariyerinde 53 defa gol katkısı sağlarken 78 asist yaptı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

27 yaşındaki orta saha oyuncusu istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Hollandalı oyuncu kariyerinde 2 defa sakatlık yaşadı.

Branco van den Boomen Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi!

Boomen, Toulouse'un Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında 78 dakika süre aldı.

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