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Ne kininiz varmış ya!

Buruk, Toulouse'un golü sonrası 4. hakeme tepki gösterdi: “Ne kininiz varmış bize ya! Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 07:06
Ne kininiz varmış ya!

Galatasaray ile Toulouse arasında oynanan hazırlık maçına Okan Buruk'un sözleri damga vurdu. Toulouse'un duran toptan bulduğu gol sonrası 4. hakemin yanına giden genç hoca "Ne kininiz varmış Galatasaray'a ya. Burada bile rakibe pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz. Ligde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ligde illallah ettik, burada da devam ediyorsunuz. İstemiyoruz gelmeyin maçlarımıza" ifadelerini kullandı. Pozisyonda faul olmadığını belirtti. Buruk maç sonunda hakem için "Burak Hoca (Şeker) ile konuştum. Ondan özür diledim. Böyle şeyler olabiliyor" dedi. Toulouse'un golünü Nicolai attı. Galatasaray, Gomis ve Mertens cevap verdi: 2-1.

DİREKLER SAHNEDE

Aslan, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde direklerden çok çekmişti. Sarı-kırmızılı futbolcular birçok defa direğe takılmıştı. Dün de aynı şanssızlığı yaşadılar. İlk devrede Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu direkten geldi. İkinci devrede ise bu defa Haris Seferovic'in plase şutu yan direkten döndü.

NASIL OYNADILAR?

Nelsson: Dünya Kupası'nda Danimarka formasıyla boy göstermişti. İlk hazırlık maçında formda gözüktü. Defansif hamleleri yine çok iyiydi. Oyunun kurulumunda da etkin rol üstlendi. Güven verdi.

Barış: Galatasaray'ın en canlı ismiydi. Hücumda topu ayağına her aldığında tehlike oluşturdu. Delici koşularıyla Toulouse savunmasını yıprattı. Bir topu direkten döndü. İlk 11'i zorluyor.

Mertens: Fiziksel kalitesi üst seviyede olmasa da klasını konuşturdu. Belçika ile son Dünya Kupası'nda hüsran yaşamasına rağmen bunun izlerini çabuk atlattı. Frikikten harika bir gol kaydetti.

Rashica: Sakatlığı sonrasında ilk defa formasını giydi. Kosovalı yıldız top ayağına geldiğinde etkili olmaya çalıştı. Sakatlıkların izini taşıdığı gözlendi. Düzenli oynayarak kısa sürede toparlanacağını gösterdi.

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