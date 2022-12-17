Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Devre arasında transfer takviyelerini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadronun omurgasını bozmadan gelecek yılların da planlamasına şimdiden başladı.
SOL BEK TAKVİYESİ
Aslan ara transfer döneminde sol bek transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray'da Marcelo sesleri yükselirken gündeme sürpriz bir sol bek girdi.
Ara transfer döneminde bu bölgeye transfer yapacak olan Galatasaray, Rizesporlu futbolcuyu gündemine aldı.
Marcelo iddialarının konuşulduğu şu dönemde Rizesporlu oyuncunun adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları şaşırttı.
MARCELO DEĞİL ALBERK KOÇ
Akşam'ın haberine göre Marcelo hayalleri kuran Galatasaraylılar bir anda Rizesporlu oyuncunun adının geçmesiyle şoka girdi.
Menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılılara önerilen Rizespor'un 25 yaşındaki sol beki için dirsek teması kuruldu.
122 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Galatasaray'ın görüşmelere başladığı o isim Ajansspor'un haberine göre Alberk Koç.
2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Menemenspor'dan 122 bin euroya transfer edilen oyuncu, 2 yıl sonra yarım sezonluğuna Konyaspor'a kiralanmıştı.
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, 2 asistlik katkı yaptı.