Haberler Galatasaray Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan ara transfer döneminde sol bek transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da Marcelo sesleri yükselirken gündeme sürpriz bir sol bek girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:18
Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Devre arasında transfer takviyelerini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadronun omurgasını bozmadan gelecek yılların da planlamasına şimdiden başladı.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

SOL BEK TAKVİYESİ

Aslan ara transfer döneminde sol bek transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Galatasaray'da Marcelo sesleri yükselirken gündeme sürpriz bir sol bek girdi.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Ara transfer döneminde bu bölgeye transfer yapacak olan Galatasaray, Rizesporlu futbolcuyu gündemine aldı.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Marcelo iddialarının konuşulduğu şu dönemde Rizesporlu oyuncunun adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları şaşırttı.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

MARCELO DEĞİL ALBERK KOÇ

Akşam'ın haberine göre Marcelo hayalleri kuran Galatasaraylılar bir anda Rizesporlu oyuncunun adının geçmesiyle şoka girdi.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılılara önerilen Rizespor'un 25 yaşındaki sol beki için dirsek teması kuruldu.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

122 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı o isim Ajansspor'un haberine göre Alberk Koç.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Menemenspor'dan 122 bin euroya transfer edilen oyuncu, 2 yıl sonra yarım sezonluğuna Konyaspor'a kiralanmıştı.

Marcelo bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, 2 asistlik katkı yaptı.

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