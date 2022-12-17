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Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Galatasaray'da sözleşme krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar son olarak iç transferde Yunus Akgün ile sözleşme imzalarken, bu imza krize neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:09
Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Ancak Galatasaray uzun süren temaslar sonrası Yunus ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

YUNUS AKGÜN SÖZLEŞME DETAYLARI

"Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

SÖZLEŞME YENİLEME SIRASI KEREM'DE

Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Sarı-kırmızılılar, Kerem ile de sözleşme yenilemek istiyor.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Ancak Galatasaray cephesi beklemediği bir yanıt aldı.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Akşam'ın haberine göre Kerem, sarı kırmızılıların beklentisinin üstünde bir rakam talep etti.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Aktürkoğlu'nun menejeri Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı.

Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Yapılan görüşmede, genç oyuncu'nun 30 Milyon TL istediği iddia edildi.

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