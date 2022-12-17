Galatasaray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Galatasaray sancılı geçen süreç sonrası Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray sancılı geçen süreç sonrası Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Yunus Akgün'ün alacağı yeni maaş Galatasaray'da krize sebep oldu.
YUNUS AKGÜN TAMAM
Yunus Akgün'ün devre arasında ayrılığı dahi gündeme gelmişti.
Ancak Galatasaray uzun süren temaslar sonrası Yunus ile anlaşma sağlamıştı.
YUNUS AKGÜN SÖZLEŞME DETAYLARI
"Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."
SÖZLEŞME YENİLEME SIRASI KEREM'DE
Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.
Sarı-kırmızılılar, Kerem ile de sözleşme yenilemek istiyor.
Ancak Galatasaray cephesi beklemediği bir yanıt aldı.
Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi.
Aktürkoğlu'nun menejeri Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı.
Yapılan görüşmede, genç oyuncu'nun 30 Milyon TL istediği iddia edildi.
Galatasaray camiası bu rakamı çok yüksek buldu.
Görüşmelerin devam edileceği bildirildi.