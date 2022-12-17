Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Devre arasında transfer takviyelerini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadronun omurgasını bozmadan gelecek yılların da planlamasına şimdiden başladı.
Galatasaray'da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Erden Timur, transferde sağlam adımlar atıyor.
Yeni sezon öncesi birçok yıldız transferi yapan Sarı-Kırmızılıların başkan vekili, şimdi de milli futbolcunun transferini bitirdi.
Erden Timur, milli oyuncuya ocak ayında Galatasaray forması giydirecek.
ERDEN TİMUR MİLLİ FUTBOLCUNUN İŞİNİ BİTİRDİ
Yeni sezon öncesi şampiyonluk için pek şans verilmeyen Galatasaray, Erden Timur'un sansasyonel transferleriyle birlikte bir anda en büyük aday haline gelmişti.
Ses getiren takviyelere imza atan Erden Timur'un son bombası ise milli yıldız oldu.
Galatasaray, Ay-Yıldızlı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.
ERDEN TİMUR'DAN BİR BOMBA DAHA
Erden Timur'un işini bitirdiği o futbolcu Halil Akbunar.
Oyuncu ve Westerlo ile her konuda anlaşan Galatasaray, devre arasında transfere resmiyet kazandıracak.
Akşam'ın haberine göre Erden Timur, Akbunar'ın yanı sıra Deniz Undav transferinde de sona geldi.
Son dakika pürüzü çıkmaması durumunda iki futbolcu da ligin ikinci yarısında Galatasaray formasını sırtına geçirecek.