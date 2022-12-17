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Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Halil Akbunar ve Deniz Undav ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:12
Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Devre arasında transfer takviyelerini sürdürmek isteyen Galatasaray, kadronun omurgasını bozmadan gelecek yılların da planlamasına şimdiden başladı.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Galatasaray'da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Erden Timur, transferde sağlam adımlar atıyor.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Yeni sezon öncesi birçok yıldız transferi yapan Sarı-Kırmızılıların başkan vekili, şimdi de milli futbolcunun transferini bitirdi.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Erden Timur, milli oyuncuya ocak ayında Galatasaray forması giydirecek.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

ERDEN TİMUR MİLLİ FUTBOLCUNUN İŞİNİ BİTİRDİ

Yeni sezon öncesi şampiyonluk için pek şans verilmeyen Galatasaray, Erden Timur'un sansasyonel transferleriyle birlikte bir anda en büyük aday haline gelmişti.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Ses getiren takviyelere imza atan Erden Timur'un son bombası ise milli yıldız oldu.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Galatasaray, Ay-Yıldızlı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

ERDEN TİMUR'DAN BİR BOMBA DAHA

Erden Timur'un işini bitirdiği o futbolcu Halil Akbunar.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Oyuncu ve Westerlo ile her konuda anlaşan Galatasaray, devre arasında transfere resmiyet kazandıracak.

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav'ı kadrosuna katıyor!

Akşam'ın haberine göre Erden Timur, Akbunar'ın yanı sıra Deniz Undav transferinde de sona geldi.

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