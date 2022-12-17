Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu. Fernando Muslera'nın cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda ikinci kaleci Okan Kocuk hazırlık maçlarında taraftarın tepkisini çekmişti. Teknik direktör Okan Buruk, kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:21
GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon arası kampını Antalya'da geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Burada hazırlık maçlarına çıkan sarı-kırmızılılar, son olarak karşılaştığı Fransız ekibi Toulouse'u mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Aslan, çalışmalarına Florya'da devam edecek. Galatasaray'ın ligdeki rakibi ise İstanbulspor olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Dünya Kupası öncesi oynanan Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera cezalı duruma düşmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

İstanbulspor ile lig yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Cimbom'da kalede kimin oynayacağı konusunda tartışma yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Okan Kocuk hazırlık maçlarında yediği kötü goller sonrasında moral olarak düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Genç eldiven Jankat Yılmaz daha güven veren bir görüntü çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Ancak Okan Buruk'un bu mücadelede tecrübesinden dolayı yine Okan Kocuk'a şans vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Buruk, Okan'a olan güvenini dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Galatasaray'ın kalesini 2 kez korudu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Bu mücadelelerin hepsi Ziraat Türkiye Kupası'nda olurken Kocuk, 180 dakikada kalesinde 1 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Kariyerine Mustafa Kemalpaşa altyapısında başlayan Okan Kocuk, uzun yıllar Bursaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Tecrübeli eldiven Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Kocuk, geride bıraktığımız sezon Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri 1 milyon euro...

DİĞER
Efsane dizi '7 Numara'nın iki aşığı meğer gerçekte de evliymiş! Duyanlar şaşkın
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi
İspanyol devinde hedef Osayi-Samuel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum"
G.Saray'da sürpriz Nelsson gelişmesi!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Aralık Cumartesi)
Sivas TOKİ kura çekilişi CANLI izle
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 09:58
İspanyol devinde hedef Osayi-Samuel! İspanyol devinde hedef Osayi-Samuel! 09:44
Derbinin kadrosunda olacak mı? İşte son durum Derbinin kadrosunda olacak mı? İşte son durum 09:44
Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi 09:09
G.Saray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün... G.Saray'da kriz! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün... 09:08
Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! 08:13
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." 07:52
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 01:09
Kaplan’ın talihsizliği Kaplan’ın talihsizliği 00:46
Göztepe kendine geldi Göztepe kendine geldi 00:45
Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı 00:36
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 00:24