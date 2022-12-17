GALATASARAY HABERLERİ - Kaleyi kim koruyacak? Okan Buruk kararını verdi!

2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon arası kampını Antalya'da geçirdi.
2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon arası kampını Antalya'da geçirdi.
Burada hazırlık maçlarına çıkan sarı-kırmızılılar, son olarak karşılaştığı Fransız ekibi Toulouse'u mağlup etmeyi başardı.
Aslan, çalışmalarına Florya'da devam edecek. Galatasaray'ın ligdeki rakibi ise İstanbulspor olacak.
Dünya Kupası öncesi oynanan Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera cezalı duruma düşmüştü.
İstanbulspor ile lig yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Cimbom'da kalede kimin oynayacağı konusunda tartışma yaşanıyor.
Okan Kocuk hazırlık maçlarında yediği kötü goller sonrasında moral olarak düştü.
Genç eldiven Jankat Yılmaz daha güven veren bir görüntü çizdi.
Ancak Okan Buruk'un bu mücadelede tecrübesinden dolayı yine Okan Kocuk'a şans vereceği öğrenildi.
Buruk, Okan'a olan güvenini dile getirdi.
27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Galatasaray'ın kalesini 2 kez korudu.
Bu mücadelelerin hepsi Ziraat Türkiye Kupası'nda olurken Kocuk, 180 dakikada kalesinde 1 gol gördü.
Kariyerine Mustafa Kemalpaşa altyapısında başlayan Okan Kocuk, uzun yıllar Bursaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te A takıma yükseldi.
Tecrübeli eldiven Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.
Kocuk, geride bıraktığımız sezon Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri 1 milyon euro...