Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..."

"Spor salonu, Galatasaray'ın olmazsa olmaz projelerinden birisi"

Spor salonu projesinin Galatasaray'ın olmazsa olmaz projelerinden biri olduğunu vurgulayan Özbek, "Göçebe gibi, erkek basketbolu her gün farklı bir yerde oynuyor, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyor. Judomuz bambaşka bir yerde. Korkunç bir dağılmışlık var. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray yönetimi ve üyeleri bu sorunları çözmek zorundadır. Biz yönetim kurulu olarak bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Bu projeler kısa vadeli projeler değil. Biz temelini atacağız, bizden sonraki yönetimlerin de bu projeleri devam ettirmeleri gerekir. Biz Galatasaray'ı miras olarak bırakmak istiyorsak öyle bir Galatasaray'ı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.