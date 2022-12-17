Galatasaray'ın transferde Depay ısrarı!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Haris Seferovic'in kontratından çıkarak daha 'marka' bir isim istiyor. Gündemde Memphis Depay var. Barça'nın satmak istediği Hollandalı yıldız, Aslan'ı reddetmişti. Erden Timur projeleri anlatıp iknaya çalışıyor. Barcelona'nın satmak istediği tecrübeli hücum oyuncusu ile temas kuruldu. Ancak Depay kariyerinin bu döneminde Süper Lig'e gelmeyi düşünmüyor. Bunu da sarı-kırmızılı idarecilere iletti. Galatasaray ise pes etmiş değil. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ikna için çaba sarf ediyor.

ICARDI ÖRNEĞİ

Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı Memphis Depay şu aşamada 5 Büyük Lig'den dışarı çıkmak istemiyor. Erden Timur ise Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mauro İcardi gibi dünya yıldızlarını örnek göstererek projelerini aktarıyor. Bu şekilde yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray bir süre daha Depay için çabalayacak. Sarı-kırmızılılar ilerleme kaydedilemezse alternatif isimlere yönelecek.