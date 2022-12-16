Tek amacım şampiyonluk

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi. Sezon başında transferine ilişkin çıkan haberleri düşünmediğini anlatan Kerem, "Her Türk oyuncu Avrupa'ya gitmek ister, orada ülkesini temsil etmek ister. Ben de bunu her zaman istiyorum ama tek amacım var Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak ve kendimi göstermek" dedi.

BAŞARIYA AÇLAR

Geçen sene de iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kerem şöyle devam etti: "Geçen sene kupadan erken elendik ama 3 kulvarda gidecek bir kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadromuz var hem de yıldız ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Genç arkadaşlarımız da başarıya aç. Bu birleşen olunca başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum.