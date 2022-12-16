Şov başlıyor!

Sezon başında birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray ara transfer döneminde kaldığı yerden devam edecek. Mauro İcardi'nin sakatlığı ve özel yaşamı, Bafetimbi Gomis ile Haris Seferovic'in ise henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devre arasında Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay ile ciddi şekilde anılıyor. Katalonya merkezli gazete Sport'ta yer alan habere göre; Memphis Depay için Barcelona'ya resmi transfer teklifi yapan tek kulüp Galatasaray... Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu denediği de ifade edildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Dünya Kupası defterini kapatan ve gelecek hafta izni bitip takımla antrenmanlara başlayacak olan 28 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, teknik direktör Xavi ile bir görüşme yapması bekleniyor. Sezon başında 'yedek oyuncu' olarak düşünüldüğü kendisine iletilen ancak buna rağmen Barcelona'da kalan Depay, bu sezon yalnızca 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebildi. Barça formasıyla sadece 131 dakika sahada kalan yıldızın, bu kez ayrılığı ciddi ciddi düşündüğü kaydedildi. İspanyol ekibin, geçer yıl Lyon'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Memphis Depay'ın bonservisinde sorun çıkarmayacağı da gelen haberler arasında...

KİMDİR?

PSV altyapısından yetişten sonra 2015 yazında 34 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Depay, 16 milyon euro bedelle transfer olduğu Lyon'da kendini yeniden ispatladı. Depay, 2021 yazında bonservissiz olarak Barcelona'ya imza attı ancak İspanya'da yine gözden düştü.

MANCHESTER'A DÖNÜŞÜ ZOR

Memphis Depay'ın adı Manchester United ile de anılıyor. İngiliz ekibinin, Hollandalı yıldızı Old Trafford'a geri getirme konusundaki son kararını önümüzdeki hafta vereceği belirtiliyor. Ancak Cristiano Ronaldo'dan ağzı yanan ManU'nun yeni bir riske girmeyi çok da düşünmediği ifade ediliyor. Depay, 2015 ve 2017 yılları arasında United'daki ilk döneminde başarılı olamadı.