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Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Transfer döneminde takıma bir sol bek takviyesi yapacak olan Galatasaray'da gündeme Rıdvan Yılmaz ismi gelmişti. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer hayali suya düştü. İşte o neden...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 13:15
Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan ve son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

İskoç ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç sol bek, son haftalarda da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

TRANSFER OLDU

Glasgow Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

TALİHSİZ SAKATLIK

Rangers ile 7 maça çıkan Milli futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Aberdeen ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Rangers'ta forma şansı yakalamakta zorlanan ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın ismi son günlerde transfer iddilarında yer almıştı.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşayan Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz ile ilgilendiği haberleri gündemde yer alıyordu.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

KÖTÜ HABER GELDİ

Ligdeki Aberdeen karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın durumuyla ilgili İskoç ekibinin teknik direktörü Michael Beale'den açıklama geldi.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Geçtiğimiz ay göreve başlayan Rangers'ın yeni çalıştırıcısı yaptığı bilgilendirmede hamstring sakatlığı bulunan Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Milliyet'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcu bu sezon yeni takımında 3 lig maçında, 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, 2 de Lig Kupası mücadelesinde görev aldı.

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