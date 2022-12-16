Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferi suya düştü!

Geçtiğimiz ay göreve başlayan Rangers'ın yeni çalıştırıcısı yaptığı bilgilendirmede hamstring sakatlığı bulunan Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.