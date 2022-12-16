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Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Sezon sonu şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un listesine yönelen sarı kırmızılı yönetim, Dembele transferi için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'un peşinde olduğu yıldız golcüye bir talip daha çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:17
Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Nedeni ise Fransız oyuncunun Premier Lig'de yabancı değil İngiliz futbolcu statüsünde oynama şansını elde etmesi...

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra şimdi de Aston Villa'nın da Dembele'yi kadrosuna ekleme şansını değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) kurallarına göre; bir oyuncu 21 yaşına gelmeden önce aynı kulüpte 3 yıl geçirmesi halinde yerli oyuncu statüsü kazanıyor.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

G.Saray, Okan Buruk'un takımda görmek istediği Moussa Dembele için elini çabuk tutacak.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Cimbom birçok talibi olan Lyon'lu golcüye son olarak Aston Villa'nın da kancayı takması üzerine çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

26 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler sıklaştırıldı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Fransa'dan gelen bilgilere göre ise Dembele karar verme konusunda biraz daha beklemekten yana.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta görev aldı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

26 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol katkısı sağladı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

Mali asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 58 maçta 23 gol attı.

Galatasaray'a Dembele transferinde kötü haber!

1.87 boyundaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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