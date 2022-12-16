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Galatasaray-Toulouse maçının ardından Emin Bayram açıklamalarda bulundu

Galatasaray Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları kapsamında Fransa'nın Tolouse takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından takımın genç futbolcularından Emin Bayram dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 21:02
Galatasaray-Toulouse maçının ardından Emin Bayram açıklamalarda bulundu

Emin Bayram, Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmaları kapsamında Fransa'nın Toulouse takımıyla oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok verimli bir kamp olduğunu anlatan Emin, "Son maçı kazanmak önemliydi. Elimizden geleni yaptık. İyi oyunla kazanmayı bildik. Kupa maçına odaklanıp, sonra ligde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans verdiği sürece elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Emin, şunları kaydetti:

"Oynadıkça her oyuncu gibi ritmimi buluyorum. Geçen sene kiralık dönemim olmuştu, oynayıp kendimi geliştirdim. Hocam şans verdiği sürece elimden geleni yapıyorum. Kampta da iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Antrenmanlarda uzun toplara özellikle çalışmıyoruz ama antrenman bitiminde ve antrenman içinde bunları deniyoruz. Oyun kuran bir takımız. Takımda herkesin ayakları çok iyi. Ben de bu özelliğimi kullanarak verimli olmaya çalışıyorum."

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