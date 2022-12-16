Galatasaray Toulouse maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Toulouse maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

GALATASARAY - Muslera, Dubios, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjo, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

TOULOUSE - Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.