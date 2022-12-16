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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Mauro Icardi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Lige çok daha hazır olduklarını belirten Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 19:35 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 19:42
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Mauro Icardi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse ile oynanan hazırlık maçı sonrasında konuştu. Lige çok daha hazır olduklarını belirten Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili konuştu.

İşte o sözler...

"Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz."

"HEDEFİMİZ LİG VE KUPAYI KAZANMAK"
"Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız."

"BURAK HOCADAN ÖZÜR DİLEDİM"
"Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki."

"HAKEMLERİN PERFORMANSI HAZIRLIK MAÇI DA OLSA ÖNEMLİ"
"Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli."

"GÖZÜMÜZ KÖR DEĞİLSE ICARDI'NİN SAKATLIĞI VAR"
Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor."

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