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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon arası kampını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Fransız ekibi Toulouse'la bir hazırlık maçı oynayacak ve ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımın yaş ortalamasını dengelemek için yeni bir plan belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 08:12
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

2022 Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Sarı-kırmızılılar, verilen arada birçok takım gibi Antalya'da sezon arası kampı organize etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Burada hazırlık maçları oynayan Galatasaray, son olarak Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Aslan bu mücadele sonrası İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü maçına çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takımın yaş ortalamasını dengelemeye çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Gomis (37), Mertens (35) ve Mata'nın (34) aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen Okan Buruk, yeni bir strateji belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yaşındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Sabah'ta yer alan habere göre Yusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis-Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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