GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan takıma yaş ayarı! O isimleri hazırlıyor

2022 Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
2022 Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, verilen arada birçok takım gibi Antalya'da sezon arası kampı organize etmişti.
Burada hazırlık maçları oynayan Galatasaray, son olarak Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşacak.
Aslan bu mücadele sonrası İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü maçına çıkacak.
Hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takımın yaş ortalamasını dengelemeye çalışıyor.
Gomis (37), Mertens (35) ve Mata'nın (34) aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen Okan Buruk, yeni bir strateji belirledi.
35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yaşındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Yusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis-Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak.
Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor.
Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak.
Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.
Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Belçikalı yıldız Dries Mertens ise çıktığı 17 maçta 2 gole imzasını attı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Juan Mata da çıktığı 5 müsabakada 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.