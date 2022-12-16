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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan olay tepki! "İllallah ettik"

Son dakika spor haberi: Galatasaray hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile kozlarını paylaştı. Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden teknik direktör Okan Buruk, 4. hakeme sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 18:27
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan olay tepki! "İllallah ettik"

Galatasaray'ın Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi. Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." dedi.

"İLLALLAH ETTİK! GELMEYİN BİR DAHA"
Tepkisini sürdüren Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza!" ifadelerini kullandı.

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