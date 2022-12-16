TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili gündem yoğun.
Sol bekte yerliye dönen Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir arasında rekabet yaşanıyordu.
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili gündem yoğun.
Sol bekte yerliye dönen Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir arasında rekabet yaşanıyordu.
Forma şansı kalmayan Patrick Van Aanholt ise menajeri aracılığı ile kendisine kulüp aramaya başladı.
Bunun yanı sıra Patrick Van Aanholt'la ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Hollandalı sol beke talip çıktı.
Reabciuk'e gelen teklifler ve Marcelo'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle Olympiakos'un Aanholt'u transfer listesine eklediği öğrenildi.
Patrick Van Aanholt bu sezon başında genellikle ilk 11'de forma şansı buluyordu.
Ancak yıldız isim daha sonra formasını Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e kaptırdı.
Tecrübeli futbolcu bu sezon 9 maçta süre aldı.
Aanholt bu müsabakalarda 2 asiste imza attı.
Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 sona erecek.
Van Aanholt'un güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.
Patrick Van Aanholt 2021 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde, Chelsea, Newcastle, Coventry City, Leicester, Wigan, Vitesse ve Sunderland gibi takımlarda da top koşturmuştu.