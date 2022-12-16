Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Galatasaray'da Okan Buruk'un planlarında yer almayan Patrick Van Aanholt ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların elden çıkarmak istediği Hollandalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Forma şansı kalmayan Patrick Van Aanholt ise menajeri aracılığı ile kendisine kulüp aramaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Bunun yanı sıra Patrick Van Aanholt'la ilgili sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Hollandalı sol beke talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Tecrübeli futbolcu bu sezon 9 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Aanholt bu müsabakalarda 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Van Aanholt'un güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Patrick Van Aanholt 2021 yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Buruk kadro dışı kararı vermişti! O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi

Tecrübeli oyuncu kariyerinde, Chelsea, Newcastle, Coventry City, Leicester, Wigan, Vitesse ve Sunderland gibi takımlarda da top koşturmuştu.

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