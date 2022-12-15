Risk alınacak zaman değil

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Timur, "Cumhuriyetin 100. yılı şampiyonluk her takım olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı... Takviye gerekiyorsa yapılacak" dedi.



CAMİANIN BİRLEŞMESİ GEREK

Ligin sondan ikinci haftasında Fenerbahçe'yle oynayacakları maçla ilgili Erden Timur, "Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. 1 hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Her konuda o kadar hassas olmak gerekiyor. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur" diye konuştu. Bu noktada taraftarlara büyük görev düştüğünü kaydeden sarı-kırmızılı yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: Burada şuna inanmak gerekiyor biz şampiyon olacağız belki de bir golle olacağız. Geri düşsek taraftarların sonuna kadar destek vermek lazım. Öne geçsen de 3-4 puan rehavete kapılmamak gerekiyor. Camianın her noktada birleşmesi lazım.



OKAN HOCA SİSTEMİ OTURTTU

"Okan hocanın performansı ortada. Yepyeni takımı bir araya getirdi, sistem oturttu ve performans aldı. Bugün çok büyük hocaların bile kariyerine bakınca birinci hatta ikinci senesinde bir önceki hocaların başarısından düşük olmuş ama sabır gösterilmiş. Okan hocaya o sabır da gösterilmedi. Biraz zaman lazım yeni kurulan bir takımız."



ALİ SAMİ YEN'DE YOKTU

"Şuradan geçerken 100 kişi bizleri ıslıklasa ne hissederiz? 20 yaşında oyuncular bunlar. Ali Sami Yen'de bunlar hiç yoktu. Okan Kocuk ve Berkan elinden geleni yapıyorlar, aslan gibi çocuk bunlar. Kendi çocuğu orada oynuyormuş gibi düşünmesi lazım ya da gençse kendisi oynuyormuş gibi. Hepsi Galatasaray için ter döküyor."



ICARDI CUMARTESi GÜNÜ GELECEK

"Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan adam boş zamanında takım Antalya'dayken İstanbul'da tek başına 'dur' denmez. İcardi gidince 'gitti' oluyor diğerleri gidince haber bile olmuyor. Performans olarak iyi noktaya çıkmıştı. Kampa katılabilseydi daha da iyi olacaktı. Cumartesi günü gelecek ve tedavisi devam edecek. "



ALİ BEY ART NİYETLİ DEĞİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine, "Çok para harcadınız" diye takılmasıyla ilgili: Bence bir takılma şakalaşma gibiydi. Art niyetli değildi. Tabii ben hissettiğimi söylüyorum. Son 13 sene alınan oyuncuların kariyerleri ve üst düzey kariyere sahip transfer edilen oyuncu sayısını göz önüne alarak kıyaslarsak açık ara en az maliyetli transfer sezonu geçirdik.



SATIRBAŞLARI



Gecikmeler oluyor ama Türk futbolunun alışık olduğu gecikmelere göre çok daha az gecikmeler oluyor. Bu konuda oyuncularla hiçbir problem yaşamadık.

"Ligi bitirtmeyiz" açıklaması: Veri ortaya koyduk biz aslında. Olasılık. İspat olmazsa olasılık bir bilimdir. Olasılıklarla bir şeyler konuştuk.



İlk 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum.



Fernando Muslera'nın cezasıyla ilgili araştırma yaptık. Buraya (Süper Lig) sirayet edecek bir durumu yok.



Bizim 'Yusuf Demir' konusu diye bir konumuz yok. Bu bizim konumuz değil. Türk futbolunun konusu...

Oyuncularımıza yurt dışından gelen teklifler var, birçok teklif var. Scout gönderip izletiyorlar. Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var.