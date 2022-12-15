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TRANSFER HABERİ: Galatasaray istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un listesine yönelen sarı kırmızılı yönetim, Dembele transferi için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'un peşinde olduğu yıldız golcüye talip çıktı. İşte transferin detayları. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Nedeni ise Fransız oyuncunun Premier Lig'de yabancı değil İngiliz futbolcu statüsünde oynama şansını elde etmesi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra şimdi de Aston Villa'nın da Dembele'yi kadrosuna ekleme şansını değerlendirmek istediği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) kurallarına göre; bir oyuncu 21 yaşına gelmeden önce aynı kulüpte 3 yıl geçirmesi halinde yerli oyuncu statüsü kazanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

G.Saray, Okan Buruk'un takımda görmek istediği Moussa Dembele için elini çabuk tutacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Cimbom birçok talibi olan Lyon'lu golcüye son olarak Aston Villa'nın da kancayı takması üzerine çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

26 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler sıklaştırıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Fransa'dan gelen bilgilere göre ise Dembele karar verme konusunda biraz daha beklemekten yana.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 12 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

26 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

Mali asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 58 maçta 23 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom istedi Moussa Dembele kıymete bindi! Ada'dan yeni rakip

1.87 boyundaki golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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