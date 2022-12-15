Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi'yi kiralaması büyük heyecan yarattı.
Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi'yi kiralaması büyük heyecan yarattı.
Arjantinli futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.
Mauro Icardi, her geçen hafta gösterdiği performansla beklentileri karşılamaya başladı.
Özellikle son maçlardaki grafiğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
Süper Lig'de 6 karşılaşmada görev alan Icardi, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bu performansıyla camiaya ileriki maçlar için umut verdi.
Mauro Icardi, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada bir dargın bir barışık olduğu Wanda Nara ile Maldivler'de tatil yaptı.
Yıldız golcü, antrenmanların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye döndü.
29 yaşındaki oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
EVDEN KOVULDU
Arjantin basınından Tiempo'nun iddiasına göre Mauro Icardi, Arjantin'de Wanda Nara ile beraber kullandığı eve geldi.
Wanda Nara, Icardi'nin Santa Barbara'da bulunan bu evde kalmasını istemedi.
29 yaşındaki yıldız futbolcu, Wanda Nara tarafından evden kovuldu.
SKANDAL İDDİA!
Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.
Yayında Icardi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuşuldu.
"Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye eklendi.