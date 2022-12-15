Haberler Galatasaray Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla camiaya umut veren Mauro Icardi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir haber yayınlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:42
Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi'yi kiralaması büyük heyecan yarattı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Arjantinli futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Mauro Icardi, her geçen hafta gösterdiği performansla beklentileri karşılamaya başladı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Özellikle son maçlardaki grafiğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Süper Lig'de 6 karşılaşmada görev alan Icardi, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Bu performansıyla camiaya ileriki maçlar için umut verdi.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Mauro Icardi, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada bir dargın bir barışık olduğu Wanda Nara ile Maldivler'de tatil yaptı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Yıldız golcü, antrenmanların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

29 yaşındaki oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

EVDEN KOVULDU

Arjantin basınından Tiempo'nun iddiasına göre Mauro Icardi, Arjantin'de Wanda Nara ile beraber kullandığı eve geldi.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Wanda Nara, Icardi'nin Santa Barbara'da bulunan bu evde kalmasını istemedi.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

29 yaşındaki yıldız futbolcu, Wanda Nara tarafından evden kovuldu.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

SKANDAL İDDİA!

Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

Yayında Icardi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuşuldu.

Icardi için şok iddia! "Evden kovuldu"

"Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye eklendi.

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