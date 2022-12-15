Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Ben 24 yaşındayım daha. Onlara bir şeyler öğretebilecek, ağabeyleriyim diyecek yaşta değilim. Bu zamana kadar yıldızlardan öğrendiklerimi, onlara öğretmeye çalışıyorum. Onlar da çok saygılı davranıyor, bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Galatasaray'ın çok güçlü jenerasyonu var. Onların da Arda Turan, Ozan Kabak ağabeyleri gibi güzel futbol hayatları olacak. Ben inanıyorum.