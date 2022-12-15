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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kerem yaptığı konuşmada transferine ilişkin önemli ayrıntılar verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:27
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının karşısına çıktı. İşte Kerem'in sözleri...

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"SORUMLULUK İSTEDİM"
Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler bu görevi yapmıştır. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde göstereceğim.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçların sonuçları aldatıcı olmasın. Lazio maçı oyun olarak istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında bazen istediğimiz şeyler çıkmıyor. Çok eksiğimiz var. Daha yeni yeni kadro olarak toparlandık. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece, Dünya Kupası'ndaki sonraki dönem çok güzel olacaktır. Ligi çok iyi kapatmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"GEÇEN SEZONDAN İYİYİM"
Eleştirilere cevap vermek gibi bir görevim yok. Sahaya çıkınca kendi işimi yapma zorunluluğum var. Bu zamana kadar ne görev veriliyorsa sahada yapmaya çalışıyorum. Yaptım, yapamadım değerlendirmesini hocam yapar. Geçen sezonki istatistiklerin daha da üzerindeyim. Ben sürekli bunlar üzerinde değerlendirme yapıyorum.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Benim tarzımda futbolcular oynadığı zaman skor olarak bir şeyler yapması isteniyor. Yapamayınca eleştiri oluyor. Bu benim için kriter değil.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Ben takımım için 90 dakika koşarım, savunma yaparım. Önemli olan takımın kazanması. İstediğimiz oyuna geldik. Takım olarak iyi gidiyoruz. Umarım bundan sonra böyle devam ederiz.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Transfer ve ayrılık haberlerini yapan medya. Bu haberleri çıkaran da medya. Ben en başından beri bana sorulunca 'Transferi düşünmüyorum, futbolu düşünüyorum' dedim. Her futbolcu Avrupa'ya gitmek ister.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Ben bunu istiyorum, her zaman söyledim. Ancak, tek amacım Galatasaray'da şampiyon olmak.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"YENİ HEDEFLERİM VAR"
Eleştiriler herkes için oluyor. Bu zor süreçlerden çıkabilmek önemli. Ben kendime yeni hedefler koyuyorum, daha iyi olacağım diyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"GEÇEN SENE KADRO KÖTÜ DEĞİLDİ"
Geçen sene kötü kadromuz yoktu ama kadromuz geniş değildi. Hem Avrupa'da hem ligde aynı anda gidecek geniş kadro yoktu. Bu sene geniş kadromuz var. Daha fazla yıldız, daha fazla tecrübeli oyuncu var. Ligdeki şampiyonluk yarışını kaldıracak potansiyelde oyuncularımız var. Genç ve başarıya aç oyuncularımız da var.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Bence başarı kaçınılmaz. Şampiyonluk yaşamamış futbolcular var, onlar çok istiyor. Gençler ve tecrübeliler birbirinden güç alıyor. En büyük favorilerden biriyiz, umarım biz şampiyon oluruz.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Bu kamp, genç oyuncular için büyük bir fırsat. Onlar için kendilerini en çok gösterebilecekleri fırsattı. Baran Aksaka, kampın yıldızı oldu. Bizim gençlerimiz çok başarılı olacak. Çok saygılılar öncelikle. Sürekli iletişim halindeyiz.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

Ben 24 yaşındayım daha. Onlara bir şeyler öğretebilecek, ağabeyleriyim diyecek yaşta değilim. Bu zamana kadar yıldızlardan öğrendiklerimi, onlara öğretmeye çalışıyorum. Onlar da çok saygılı davranıyor, bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Galatasaray'ın çok güçlü jenerasyonu var. Onların da Arda Turan, Ozan Kabak ağabeyleri gibi güzel futbol hayatları olacak. Ben inanıyorum.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

"HEPSİ BÜYÜK YILDIZLAR"
Icardi, Torreira, Mertens ve Mata, çok büyük dünya yıldızları. Ben futbolculuklarının dışında iyi insanlar olduğunnu söylüyorum. Bunu herkese ifade ediyorum. Bence bu en önemli kriter. Bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bir şeyler vermeye açıklar. Oynayan oynamayan herkesle iletişim halindeler.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Her futbolcu..."

'Ben Icardi'yim, Mertens'im, Torreira'yım' diye düşünmüyorlar. Hatalarını kabul ediyorlar. Bu çok önemli. Biz gençlerin de bunu örnek alması gerekiyor. Saha içinde değil saha dışında da örnek olmak gerekiyor. Dünya yıldızlarımızın en önemli özelliği, örnek insanlar olmaları.

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