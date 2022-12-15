Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Lazio ile hazırlık maçı oynadı.
Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Lazio ile hazırlık maçı oynadı.
Sarı kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada İtalyan temsilcisine 2-1 mağlup oldu.
Transfer raporunu hazırlık maçlarındaki performansa göre veren Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleride netleştiriyor.
Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.
Sarı kırmızılılarda ayrılıklar da gündemde.
Okan Buruk, beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt'u sildi...
Hollandalı oyuncu ile sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.
Ancak kariyerinin son büyük sözleşmesini yapan van Aanholt'un 1.5 yıllık alacağı olan yaklaşık 2.7 milyon euro'yu bırakmaya niyeti yok.
Bu nedenle görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.
Aanholt'un gitmeyi kabul etmezse ikinci yarıda lisans çıkarılmayacağı belirtiliyor.
MALİYET ÖNEMLİ
Van Aanholt'u göndermeye hazırlanan Galatasaray'da sol beke takviye yapılması gündemde...
Yerli isimler üzerinde durulurken mali şartların uygun olması çok önemli bir kriter...
Yeni bir oyuncu alınamazsa Kazımcan ve Emre Taşdemir ile yola devam edilecek.