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Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularda netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk o ismi sildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:42
Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak Lazio ile hazırlık maçı oynadı.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Sarı kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada İtalyan temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Transfer raporunu hazırlık maçlarındaki performansa göre veren Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleride netleştiriyor.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Sarı kırmızılılarda ayrılıklar da gündemde.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Okan Buruk, beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt'u sildi...

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Hollandalı oyuncu ile sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Ancak kariyerinin son büyük sözleşmesini yapan van Aanholt'un 1.5 yıllık alacağı olan yaklaşık 2.7 milyon euro'yu bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Bu nedenle görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

Aanholt'un gitmeyi kabul etmezse ikinci yarıda lisans çıkarılmayacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim

MALİYET ÖNEMLİ

Van Aanholt'u göndermeye hazırlanan Galatasaray'da sol beke takviye yapılması gündemde...

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