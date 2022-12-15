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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Uzun zamandır Barcelona'nın yıldız futbolcusu Memphis Depay ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak yıldız futbolcudan, Cimbom'un teklifi hakkında flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 20:14
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Sarı-kırmızılı ekip sezon başında büyük isimleri kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Cimbom, takviye konusunda geri adım atmayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Galatasaray uzun zamandır Memphis Depay'ın peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

A Spor.com.tr'den Ali Genç'in derlediği habere göre, Memphis Depay'ın kaderi gelecek hafta Barcelona ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Hollandalı golcü için Roma, Arsenal ve Juventus devrede olduğu biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Katalan ekibi, yüksek maaşından ötürü oyuncu ile yola devam etmek istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Depay, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Barcelona'lı yıldız 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Depay son 16 turunda oynanan ABD maçında gol atmayı başardı.

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