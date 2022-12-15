GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | - Galatasaray'da Memphis Depay gelişmesi! İşte futbolcunun flaş kararı...

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon başında büyük isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, takviye konusunda geri adım atmayacak gibi görünüyor.
Galatasaray uzun zamandır Memphis Depay'ın peşinde.
Yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
A Spor.com.tr'den Ali Genç'in derlediği habere göre, Memphis Depay'ın kaderi gelecek hafta Barcelona ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.
Hollandalı golcü için Katalan ekibine tek teklifi Galatasaray yaptı.
Ancak Depay, üst seviyedeki liglerde oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Hollandalı golcü için Roma, Arsenal ve Juventus devrede olduğu biliniyor.
Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.
Katalan ekibi, yüksek maaşından ötürü oyuncu ile yola devam etmek istemiyor.
Depay, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele etti.
Barcelona'lı yıldız 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada da forma giydi.
Depay son 16 turunda oynanan ABD maçında gol atmayı başardı.