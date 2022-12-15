GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar liglere verilen ara nedeniyle Antalya'da sezon arası kampı organize etmişti.
Bu kampa sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi katılmadı.
Yıldız isim, tedavi süreci için ülkesine döndü.
İki oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlanırken Icardi'nin yokluğunda ortaya koyacakları performans da kaderlerini belirleyecek.
30 yaşındaki Seferovic, sarı-kırmızılı takıma sezon başında geldi.
Benfica'dan kiralanan İsviçreli futbolcu, çıktığı 8 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansı hayal kırıklığı yaratan Seferovic, kariyerinde Luzern, Zürich, Fiorentina, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda forma giydi.
Bosna-Hersek asıllı golcü, İsviçre'nin 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.
Tecrübeli isim, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 92 karşılaşmada 25 gole imzasını attı.
37 yaşındaki Bafetimbi Gomis de sarı-kırmızılılara sezon başında Al-Hilal'den bedelsiz olarak geldi.
Aslan'da ikinci dönemini yaşayan Gomis, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Deneyimli futbolcu kariyerinde Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea ve Marsilya gibi takımlarda top koşturdu.
Fransa Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Gomis, rakip fileleri 3 kez sarstı.