Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon arası kampına sakat olduğu için katılmayan Mauro Icardi'nin ardından gözler Gomis ve Seferovic'e çevrildi. İki golcünün takımdaki geleceğini sergileyecekleri performans belirleyecek. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:40
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Sarı-kırmızılılar liglere verilen ara nedeniyle Antalya'da sezon arası kampı organize etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Bu kampa sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi katılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Yıldız isim, tedavi süreci için ülkesine döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Icardi'nin yokluğunda Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic forma için yarışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

İki oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlanırken Icardi'nin yokluğunda ortaya koyacakları performans da kaderlerini belirleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

30 yaşındaki Seferovic, sarı-kırmızılı takıma sezon başında geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Benfica'dan kiralanan İsviçreli futbolcu, çıktığı 8 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Sarı-kırmızılı takımdaki performansı hayal kırıklığı yaratan Seferovic, kariyerinde Luzern, Zürich, Fiorentina, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Bosna-Hersek asıllı golcü, İsviçre'nin 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Tecrübeli isim, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 92 karşılaşmada 25 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis de sarı-kırmızılılara sezon başında Al-Hilal'den bedelsiz olarak geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Aslan'da ikinci dönemini yaşayan Gomis, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Deneyimli futbolcu kariyerinde Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea ve Marsilya gibi takımlarda top koşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak

Fransa Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Gomis, rakip fileleri 3 kez sarstı.

DİĞER
Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı "Seren için stresli hayat bitti"
Adana'da şaşkına çeviren görüntü: Seyir halindeki araçta sürüklenerek gitti
Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar
Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim
G.Saray'da kaleye 3 aday!
Afyonkarahisar Dinar Toki Kura Çekilişi Canlı İzle!
FED faiz kararı ne oldu Aralık 2022?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (15 Aralık Perşembe)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar F.Bahçe'ye! Transfer imzaya kaldı Aboubakar F.Bahçe'ye! Transfer imzaya kaldı 09:50
Gençlik ve Spor Zirvesi başladı | CANLI Gençlik ve Spor Zirvesi başladı | CANLI 09:46
Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim 09:41
Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak 09:40
Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar 09:31
Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha! Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha! 09:29
Daha Eski
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 09:17
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 09:17
F.Bahçe'nin forveti hazır! Jesus onu seçti F.Bahçe'nin forveti hazır! Jesus onu seçti 09:02
NBA'de Jokic'in gecesi! NBA'de Jokic'in gecesi! 08:55
Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! 08:14
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum 07:45