Aanholt kadro dışı kalacak

Hollandalı oyuncu ile sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor. Ancak kariyerinin son büyük sözleşmesini yapan van Aanholt'un 1.5 yıllık alacağı olan yaklaşık 2.7 milyon euro'yu bırakmaya niyeti yok. Bu nedenle görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. Aanholt'un gitmeyi kabul etmezse ikinci yarıda lisans çıkarılmayacağı belirtiliyor.



MALİYET ÖNEMLİ

Van Aanholt'u göndermeye hazırlanan Galatasaray'da sol beke takviye yapılması gündemde... Yerli isimler üzerinde durulurken mali şartların uygun olması çok önemli bir kriter... Yeni bir oyuncu alınamazsa Kazımcan ve Emre Taşdemir ile yola devam edilecek.