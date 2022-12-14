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Yeniden Depay

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Barcelona’dan ayrılacak oyuncuya talip oldu. İspanyol basını, Galatasaray’ın en ciddi adaylardan birisi olduğunu duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Yeniden Depay

BArcelona'dan Memphis Depay, yeniden Galatasaray'ın transfer listesinde ön sıraya çıktı. Yaz transfer döneminde Hollandalı yıldızı, transfer etmek için epey emek harcayan sarı-kırmızılı takım, Ocak ayında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için tekrar devreye girdi. İspanyol basını, Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncuyla ciddi olarak ilgilendiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de Depay'a talip olduğu iddia edildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Depay, 2021 Temmuz'unda Barcelona'ya bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu. Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu birçok bölgede forma giyebildiği için transfer etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, ihtiyaç halinde Memphis Depay'ı hem forvet, hem kanat, hem de 10 numara pozisyonunda oynatabileceğini düşünüyor. Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maçta forma giyen 1 gol atan yıldız futbolcu, Barcelona'da ise bu sezon sadece 3 maça çıkabildi ve 1 gollük katkı verebildi.

Galatasaray CEO'su Erden Timur, yaz transfer döneminde 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak transferini bitirememişti. Şimdi Timur yeniden Depay'ın peşine düştü ve ocak ayında bu kez transfere nokta koymayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında 15 dakika süre bulan Depay, La Liga'da ise Cadiz ve Elche maçlarında forma giydi. Şans bulamaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

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