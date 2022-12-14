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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı gündemine aldı. Aslan'ın bu transferde rakipleri de var. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 07:58
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk takviye istediği mevkileri belirledi. Bunlardan biri de orta saha hattı...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Galatasaray'la ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Al Hilal'da forma giyen yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Profesyonel futbol kariyerine Deportivo Cali atlyapısında başladı. 2009'da A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al-Hilal formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

Orta sahada görev yapan Cuellar, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun boyu 1.76 cm...

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