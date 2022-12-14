Haberler Galatasaray Tatsız prova

Tatsız prova

Galatasaray, Lazio karşısında Barış Alper’in golüyle öne geçse de sonunu getiremedi. İtalyan ekibine 2-1 yenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Tatsız prova

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış 11'i ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. 11'de Lazio Felipe Anderson ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

4 MAÇTA KAZANAMADI

İlk yarısı berabere sonuçlanan maçın ikinci yarısına etkili başlayan Lazio, 46'da Luis Alberto'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray, lig arasında oynadığı dördüncü hazırlık maçında da galibiyete ulaşamadı. İlk iki sınavda Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e ise 4-3 kaybeden Cimbom, Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

KEREM'DEN BÜYÜK HATA

Lazio'nun ikinci golü Kerem Aktürkoğlu'nun büyük hatası sonucunda geldi. Genç futbolcu 46'da hatalı bir topuk pası verince İtalyan ekip affetmedi. 33'te bir şutu direkten dönen Kerem, 65'te yerini Mertens'e bıraktı. Bu arada ısınmada sakatlanan Özgür Baran Aksaka riske edilmedi.

SIRADA TOULOUSE VAR

Dünya Kupası arasında dört maç oynayan G.Saray, son provasını Toulouse karşısında yapacak. Sarı-kırmızılılar, cuma günü saat 17.00'de Fransız ekibi ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta Keçiörengücü ile kupada resmi maçlara başlayacak Aslan, 25 Aralık'ta ligde İstanbulspor'u konuk edecek.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Hadise 4 yıldır küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz ile barıştı!
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon liralık doğum hediyesi aldı
F.Bahçe'de sağ bek için karar verildi!
Fransa'dan flaş Beşiktaş iddiası! 'Milli yıldızı kiralık istiyorlar'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri...
G.Saray'da Berkan Kutlu krizi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KOBİLERE 2 MİLYON LİRA DESTEK
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... F.Bahçeli yıldızı istiyor! İlk teklif... 08:14
Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... Aslan'a Kolombiyalı orta saha! Rakipleri... 07:57
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti! 00:21
G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... 00:21
G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... G.Saray'a Depay'dan kötü haber! Transferi... 00:21
Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." Josef'ten ayrılık itirafı! "Burada kalmak..." 00:21
Daha Eski
G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! G.Saray Lazio'ya mağlup oldu! 00:20
Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz Okan Buruk: Yavaş yavaş tamamlanıyoruz 00:20
Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu Valencia'ya sürpriz talip! Ekvador basını duyurdu 00:20
Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar Pereira yerine Jorge Jesus! Telefon açtılar 00:20
F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! F.Bahçe'ye bir Güney Koreli daha! 00:19
G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... G.Saray'a kötü haber! Yeni adresi... 00:19