Tatsız prova

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış 11'i ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. 11'de Lazio Felipe Anderson ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

4 MAÇTA KAZANAMADI

İlk yarısı berabere sonuçlanan maçın ikinci yarısına etkili başlayan Lazio, 46'da Luis Alberto'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray, lig arasında oynadığı dördüncü hazırlık maçında da galibiyete ulaşamadı. İlk iki sınavda Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e ise 4-3 kaybeden Cimbom, Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

KEREM'DEN BÜYÜK HATA

Lazio'nun ikinci golü Kerem Aktürkoğlu'nun büyük hatası sonucunda geldi. Genç futbolcu 46'da hatalı bir topuk pası verince İtalyan ekip affetmedi. 33'te bir şutu direkten dönen Kerem, 65'te yerini Mertens'e bıraktı. Bu arada ısınmada sakatlanan Özgür Baran Aksaka riske edilmedi.

SIRADA TOULOUSE VAR

Dünya Kupası arasında dört maç oynayan G.Saray, son provasını Toulouse karşısında yapacak. Sarı-kırmızılılar, cuma günü saat 17.00'de Fransız ekibi ile karşılaşacak. 22 Aralık'ta Keçiörengücü ile kupada resmi maçlara başlayacak Aslan, 25 Aralık'ta ligde İstanbulspor'u konuk edecek.