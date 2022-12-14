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İçerden çalışıyor

Ronaldo ıçın taraftarlar kadar Ali Yiğit de bastırıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
İçerden çalışıyor

Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'dan başkasını görmüyor. Sarı-kırmızılılar sosyal medyada Portekizli futbolcunun her hareketini yakından takip ederken Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de içerden çalışıyor. Sezon başında Dries Mertens'i alınmasında rol oynayan Ali Yiğit'in, Al-Nassr'ın Ronaldo'yla ilgilenmediğini, ortada dolaşan 500 milyon euro'luk rakamın balon olduğunu, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmek istemediği gibi haberlerin hepsini babasına iletti. Ayrıca başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur'a da her gördüğü yerde Ronaldo'yu sormayı ihmal etmiyor.

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