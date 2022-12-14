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Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman? GS hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor, Lazio gibi ekiplerle özel maçta karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile de karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:20
Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman? GS hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Toulouse hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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