GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'ten transfer itirafı! "Reddettim"

Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mertens, Galatasaray'a gelmek için Juventus'u reddettiğini söyledi.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR:

Dünya Kupası kolay değildi. Kolay bir grupta değildik. Gruptaki iki takım şu an yarı final oynuyor. Geri dönmüş olmaktan da çok mutluyum. Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.

Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için de çok mutluyum.

"YUNUS'UN SÖZLEŞMESİ ÖRNEK OLACAK"

Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.

"JUVENTUS'U REDDEDİP G.SARAY'A GELDİM"

Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni G.Saray'a getirmek istiyoruz.' diyerek ikna ettiler. Galatasaray'ın projesine başlamak istedim.

"BİRKAÇ AYA İHTİYACIMIZ VAR"

Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz.