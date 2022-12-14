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GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. Transfer hakkında konuşan Timur, Onun görüşüne göre bakıyoruz. Kadronun gayet iyi ilerleme durumu oldu son maçlarda. Gençlerle de görmek lazım." ifadelerini kullandı. İşte Erden Timur'un sözleri. (GS HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 18:23
GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensupları ile bir araya geldi. Timur, Okan Buruk'un performansından Icardi'ye kadar birçok konuya değindi. Ayrıca Timur, "Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:

Hocamızın da görüşü kadronun yeterli olduğu yönünde. Onun görüşüne göre bakıyoruz. Kadronun gayet iyi ilerleme durumu oldu son maçlarda. Gençlerle de görmek lazım. Türkiye'de bugüne kadar büyük takımlar içinde olmuş mu veri lazım ama teorik olarak hiç olmamış görünüyor, 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey'da genç. 19-20 oyuncudan bahsediyoruz. Bunlarda kadro derinliği anlamında önemli. Cumhuriyetin 100. yılı şampiyonluk her takım olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Önemli deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı. Takviye gerekiyorsa yapılacak tabii ki

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış. Öyle olduğu için herkesin sahiplenmesi çok üst düzey. Scout gönderip izletiyorlar bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var. Galatasaray forması dışarda çok daha değerli. Ülkemizde de değerli ama biz bile koyu Galatasaray taraftarı olsakta o kadar farkında değiliz. Galatasaray formasını genç yaşta giyen oyuncunun başka bir marketi oluyor. Bunlara süre aldırmalıyız ama sınırlı alabilirler çünkü yarışmacı bir ekibiz.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

ICARDI NE ZAMAN DÖNECEK?

Icardi cumartesi günü gelecek. Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan adam boş zamanında takım Antalya'dayken İstanbul'da tek başına dur denmez. Icardi gidince gitti oluyor diğerleri gidince haber bile olmuyor. Normal bir şey bu. Tedavisine burada devam edilecek.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

MUSLERA'NIN CEZASI...

Muslera'nın cezasına ilişkin konuyla ilgili araştırma yaptık. Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

SEFEROVİC VE VAN AANHOLT GİDİYOR MU?

Seferovic ve Van Aanholt için gönderilme durumunda bir hareket olmadı. Kimsenin menajeri çağırılmadı. Seferovic iyi performans göstererek alındı. İlk listeden isimlerdendi. Sergio ve Seferovic'ti. Sakatlık riski olabilir, çok büyük bir risk değil demiştik. Kiralık satın alma opsiyonlu yapalım dedik. Stratejimiz buydu. Bunu birçok oyuncuda yaptık. Geçmişteki 15 yılı inceleyince gördüğüm şey; başarı oranı var ama o oranı yakaladığında bile başarısızlık kısmı da var. Başarısızlık kısmının maddi ve kadro bedeli de süre. Az süreyle o yüzden anlaşma yapmaya çalıştık. Oyuncuyu en zor ikna edeceğin şey budur. Kontrat süresi.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Muhatabınıza söylersiniz bir şeyi iyi niyetle yapmak iyi niyetle yapmaktır. Sizle ilgili hata varsa ben size söylemeyip patrona söylüyorsam burada samimiyet yoktur. Doğru davranış budur. Bunu Galatasaraylılık diye açıklamak da istemem. Biz o zaman her yerdeyiz dediğimiz oydu. Hangi hata neden kaynaklı ? kötü niyet ne ? sebep ne ? biz bunları aktardık. Kamuoyunu tatmin etmek için yapmakla gerçekten yapmak farklı. Kamuoyuna yapıyorsan kendine çalışıyorsun.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Selahattin Baki beyle biz karşılaştık yabancı çalıştayında ilk defa orada tanıştım. Güzel şeyler söyledi. Yabancı önerisinde farklı bir fikrimiz vardı, onu destekledi ve hep olumlu şeyler söyledi. Bizim toplumsal birliktelikle ilgili ne yapacağımızı herkes görecek. Ben Fenerbahçe'nin pozisyonu sorulduğunda bile toplum yüzde 60'a 40'tı. Ben Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı diye söyledim. Gerçekten adalet için yaptığımızı insanlar anlayacak çünkü başka bir gayemiz yok. Güven erezyonu yaşandığı için kimse neden yaptığımızı anlamıyor ancak biz kendi çıkarımız için, kendimiz için adalet istemedik. Galatasaray haksız şekilde puan kazandığı zaman biz çıkıp rakibimize haksızlık yapıldı da diyeceğiz. Tepki çekeceğimiz halde yapacağız, bunları herkes görecek. Bugüne kadar çok daha büyük sert şeyler yaşandı. O yüzden bunun 1,5 2 ay sonra hiçbir şey olmamışken gündeme getirilmesi de yanlış. Sürekli ayda 1 basın toplantısını anma toplantısı yapılacak herhalde.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

"ALİ BEY İLE ŞAKALAŞTIK"

Ali Bey'e söylediğim çok para harcamış gibi görünüyoruz ama öyle bir şey harcamadık. Geçmişte de başarılı transfer dönemleri yaşanmıştı. Son 13 sene alınan oyuncuların kariyerleri ve üst düzey kariyere sahip transfer edilen oyuncu sayısını göz önüne alarak kıyaslarsak açık ara en az maliyetli transfer sezonu. Geçen seneye kıyasıyla daha az bonservis ücreti ödedik ve maaşta 200 bin avro az bütçe oldu. Toplam yükümlülük yani, maaşın süreyle çarpımı, artı bonservis, artı menajerlik ücreti ve imza parası ile kulübün ne kadar yükümlülük altına sokulduğu önemli. O parayı bonservise, maaşa, menajerlik ücretine ödüyorsunuz. Hepsine bakılması lazım. Her türlü bakılınca toplam yükümlülükte geçen senenin yarısından az durumdayız. Temel sebebi kısa süreli sözleşme ve düşük bonservis. Ali Bey ile o anı yaşayan kişi olduğum için bence bir takılma şakalaşma gibiydi. Art niyetli değildi, tabi ben hissettiğimi söylüyorum.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

(Hakemle ilgili konuşana ceza verilecek) Makul seviyede konuşulması gerekiyor. Şu konuda haklılar, her hafta konuşulması da doğru değil. O da Türk hakemliğini geliştirmiyor. Muhakkak bu iş mevcut hakemlerimizde iyi performans verenler var ama toplam kaliteyi dönemsel olarak artırmak için VAR'da yabancı hakem olabilir.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

"YUSUF TÜRKSE TÜRKTÜR"

Yusuf Demir konusu diye bir konumuz yok. Bu bizim konumuz değil. Türk futbolunun konusu. Başvururken de dedik bir insan Türkse Türktür. Bunun dünyada böyle uygulandığı hiçbir yer yok. Bunu kulüplerin sahiplenip yapması lazım. Yurt dışında yaşayan Türklerin bunu sahiplenmesi lazım. Galatasaray memleketin bir konusuyla ilgili görüş açıklayabilir ama sanki Galatasaray'ın konusu gibi görülüyor. Gelecek sene uygulanacak yabancı konusunda bunlar da konuşuldu. Yusuf Demir için statünün değişmeyeceğini söylemişlerdi.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

"YABANCI KURALI..."

Gelecek sene için tüm yabancı kuralı değişebilir. İsmi Yusuf değil Josef olsa Barcelona'nın almak istediği kalibrede oyuncuların genç yaşta 15-16 20 milyon bonservislerle alınıyor. Bizim o anlamda baktığımız transferdi. İlerde bu değişiklik olursa diye baktık, 21 yaş altı için aldık onu. 2 oyuncu alacağız diye. Birini de sonraya bırakacağız dedik. Önümüzdeki yıl yabancı statüsü nasıl olacak onu bakıp değerlendireceğiz.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Okan hocanın performansı ortada. Yepyeni takımı bir araya getirdi, sistem oturttu ve performans aldı. Bugün çok büyük hocaların bile kariyerine bakınca birinci hatta ikinci senesinde bir önceki hocaların başarısından düşük olmuş ama sabır gösterilmiş. Okan hocaya o sabır da gösterilmedi. Biraz zaman lazım yeni kurulan bir takımız. Galatasaray geçen sene 13. Olmuş ama fark etmez bu sene şampiyonu olacaksın diye bakılıyor, çünkü burası Galatasaray. Sezon başından son haftalara kadar istatistik olarak baktığımızda en çok ceza sahasında topla buluşan pozisyona giren hücum datalarının hepsinde Galatasaray iyiydi ama bitiricilik sorunu vardı. Okan hoca oyun sitilini ortaya koydu ve neticelerini Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gördük. Hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

Burada şuna inanmak gerekiyor biz şampiyon olacağız belki de bir golle olacağız. Geri düşsen de sonuna kadar destek vermek lazım. Öne geçsen de 3-4 puan rehavete kapılmamak gerekiyor. Son ana kadar gösterilecek performansla olur bu. Camianın her noktada birleşmesi lazım. Ayrıştırıcı konular yaşadığınızda bile bunu birleştirmeye bakmak lazım. Biz seçim döneminde başkanımızla konuşmuştuk, herkesi birleştirmek lazım demiştik. O yüzden herkesin bir arada omuz omuza olması lazım. Bu mücadeleyle kazanılacak, bir de oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Samimiyete bakmalarını, önem vermelerini rica ediyorum. Okuduğumuz ettiğimiz şeylere bakıp manipüle edilebiliyoruz. En önemli mesajım oyunculara sahip çıkmak lazım. Şuradan geçerken 100 kişi bizleri ıslıklasa ne hissederiz? 20 yaşında oyuncular bunlar. Ali Sami Yen'de bunlar hiç yoktu. Okan ve Berkan elinden geleni yapıyorlar, aslan gibi çocuk bunlar. Kendi çocuğu orada oynuyormuş gibi düşünmesi lazım ya da gençse kendisi oynuyormuş gibi. Hepsi Galatasaray için ter döküyor. Berkan hastayken serum alıp sabah canavar gibi antrenman yapıyor. Antrenmana çıkmak için dahi çabalıyor. Okan yıllardır sabretmiş elinden geleni yapıyor. Ufacık hata yapanı ıslıklarsak tribünde sonsuz şekilde bağırmadan durmaman lazım. Taraftar olarak son düdüğe kadar takıma ve tüm futbolcularımıza destek olmamız gerekiyor. Futbolcular sahada, taraftar tribünde kenetlenerek, bir aile olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Başarının yolu buradan geçiyor. Taraftardan en büyük isteğim bu çocuklara sahip çıkılması.

GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

"ŞAMPİYONLUĞU F.BAHÇE MAÇINA KALMASI..."

Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. 1 hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Her konuda o kadar hassas olmak gerekiyor. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur.

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