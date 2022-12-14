GALATASARAY HABERİ: Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! "Okan Buruk'un istediği..."

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:
Hocamızın da görüşü kadronun yeterli olduğu yönünde. Onun görüşüne göre bakıyoruz. Kadronun gayet iyi ilerleme durumu oldu son maçlarda. Gençlerle de görmek lazım. Türkiye'de bugüne kadar büyük takımlar içinde olmuş mu veri lazım ama teorik olarak hiç olmamış görünüyor, 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey'da genç. 19-20 oyuncudan bahsediyoruz. Bunlarda kadro derinliği anlamında önemli. Cumhuriyetin 100. yılı şampiyonluk her takım olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Önemli deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı. Takviye gerekiyorsa yapılacak tabii ki