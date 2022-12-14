Dries Mertens açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

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İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR:

Dünya Kupası kolay değildi. Kolay bir grupta değildik. Gruptaki iki takım şu an yarı final oynuyor. Geri dönmüş olmaktan da çok mutluyum. Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.

Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için de çok mutluyum.

Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.