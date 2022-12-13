Haberler Galatasaray Yusuf Demir'in adresi değişiyor

Yusuf Demir'in adresi değişiyor

Yusuf Demir, Adana Demir maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken yeniden Okan Buruk'un planları içine dahil oldu. Devre arasında kiralık gönderilmek istediğine dair haberler gelen Yusuf'un, Ocak ayına kadar göstereceği performans Galatasaray'daki geleceği açısından çok önemli olacak. Buruk'un önce rotasyona sonra da 11'in içine atmak istediği Yusuf için ilk düşüncesi kanat rotasyonu... Ayrıca Oliveira'nın yokluğunda box to box oynaması da gündemde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Yusuf Demir'in adresi değişiyor
Yusuf Demir, Adana Demir maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken yeniden Okan Buruk'un planları içine dahil oldu. Devre arasında kiralık gönderilmek istediğine dair haberler gelen Yusuf'un, Ocak ayına kadar göstereceği performans Galatasaray'daki geleceği açısından çok önemli olacak. Buruk'un önce rotasyona sonra da 11'in içine atmak istediği Yusuf için ilk düşüncesi kanat rotasyonu... Ayrıca Oliveira'nın yokluğunda box to box oynaması da gündemde...
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