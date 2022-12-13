"Yardımcı oluyorum"

Nelsson, Galatasaray'ın altyapısında önemli isimler bulunduğunu söyledi. Danimarkalı yıldız, "Gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin onlardan bazıları... Hepsi gelişime açık arkadaşlar. Kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
Nelsson, Galatasaray'ın altyapısında önemli isimler bulunduğunu söyledi. Danimarkalı yıldız, "Gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin onlardan bazıları... Hepsi gelişime açık arkadaşlar. Kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.