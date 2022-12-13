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Okan Buruk Galatasaray - Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu!

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaştı. Galatasaray sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından ise sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 20:27 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 20:35
Okan Buruk Galatasaray - Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu!

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından ise teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Genel olarak önde pres yapan, rakibi oynatmayan bir taktikle sahaya çıkıyoruz. Lazio'ya karşı oyunu elinde tutan bir oyun vardı. Yavaş yavaş tamamlanıyoruz. Oyuncularımızdan tam verim aldık. Berkan Kutlu'nun hastalığı var, onun için bir süredir yok." ifadelerine yer verdi.

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