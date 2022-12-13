Okan Buruk Galatasaray - Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu!

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından ise teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Genel olarak önde pres yapan, rakibi oynatmayan bir taktikle sahaya çıkıyoruz. Lazio'ya karşı oyunu elinde tutan bir oyun vardı. Yavaş yavaş tamamlanıyoruz. Oyuncularımızdan tam verim aldık. Berkan Kutlu'nun hastalığı var, onun için bir süredir yok." ifadelerine yer verdi.