GALATASARAY LAZIO CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde ise Galatasaray - Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Abdülkerim, Emin, P.van Aanholt, S.Boey, Metehan, F. Midtsjö, Y.Demir, J.Mata, Kerem, Barış Alper

Lazio: Lazio: Provedel, Romagnoli, Marusic, Casale, Lazzari, Basic, Cataldi, Anderson, Alberto, Pedro, Immobile

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lazio maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele SPOR SMART'tan canlı olarak yayınlanacak.