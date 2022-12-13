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GALATASARAY LAZIO CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ile özel maçta karşılaşan Galatasaray, Lazio'yu yenmek istiyor. Son olarak ise Galatasaray - Lazio maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte mücadele öncesi detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 17:51 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 18:04
GALATASARAY LAZIO CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde ise Galatasaray - Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Abdülkerim, Emin, P.van Aanholt, S.Boey, Metehan, F. Midtsjö, Y.Demir, J.Mata, Kerem, Barış Alper

Lazio: Lazio: Provedel, Romagnoli, Marusic, Casale, Lazzari, Basic, Cataldi, Anderson, Alberto, Pedro, Immobile

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lazio maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele SPOR SMART'tan canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray Lazio maçı CANLI İZLE! Galatasaray Lazio hazırlık maçı Spor Smart canlı yayın izle!
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