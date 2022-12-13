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GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da 2 isim için son şans! Okan Buruk beklemeye geçti
Galatasaray FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen ara öncesi aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda yeniden iddialı konuma gelmişti. Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik adamın takımdaki o 2 yıldıza ise son bir şans vereceği aktarıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. Takvim'de yer alan habere göre "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor. Sarıkırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak. Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.