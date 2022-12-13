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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek geleceğe yatırım yaptığı Yusuf Demir, şimdiye kadar resmi maçlarda kendisini gösteremedi. Kiralık olarak gönderilmek istendiğine dair iddialar çıkan genç oyuncu, Antalya'daki hazırlık kampında gösterdiği performansla göz doldurdu. Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki geleceği merak edilen 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:58
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Yusuf Demir, Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık maçlarında performansıyla beğeni topladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Genç oyuncu özellikle Adana Demirspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Performansıyla heyecan yaratan Yusuf Demir, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Hazırlık kampının yıldızlarından olan Yusuf, yeniden Okan Buruk'un planları içine dahil oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Buruk, ocak ayına kadar oyuncusunun durumunu yakından takip edecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Devre arasında kiralık gönderilmek istediğine dair haberler gelen Yusuf'un, sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceği açısından çok önemli olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Buruk'un önce rotasyona sonra da 11'in içine atmak istediği Yusuf için ilk düşüncesi kanat rotasyonu...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

BEKLENTİ YÜKSEK!
Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Yusuf'un 18 yaşında Barcelona'ya transfer olduğunu hatırlattı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Buruk, "Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Yabancı kontenjanında oynayan 19 yaşındaki oyuncu bu bölgede Mertens ve Rashica ile forma rekabetine girecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı?

Ayrıca Oliveira'nın yokluğunda box to box oynaması da gündemde...

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