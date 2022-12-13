Haberler Galatasaray B Takım projesi hayata geçiyor

B Takım projesi hayata geçiyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya'ya yaptığı ziyaretin perde arkası aralandı. Galatasaray'ın B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Cimbom, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde çatısı altında toplayacak. Niğde ile ilk hamleyi yapan Galatasaray bu kez bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
B Takım projesi hayata geçiyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya'ya yaptığı ziyaretin perde arkası aralandı. Galatasaray'ın B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Cimbom, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde çatısı altında toplayacak. Niğde ile ilk hamleyi yapan Galatasaray bu kez bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.
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