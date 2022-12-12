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Yusuf Demir alev aldı

Transfer olduktan sonra kendisini unutturan Yusuf Demir, Adana Demirspor karşısında etkili futbolu ve iki golüyle heyecan yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Yusuf Demir alev aldı

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Rayo Vallecano ve Villarreal'e yenilen sarı-kırmızılı takım, son olarak Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında ligde forma giyemeyen isimler ve altyapıdan oyunculara şans tanırken Yusuf Demir, Adana Demirspor karşılaşmasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.

FORMAYI KAPTI

Sezon başında 6 milyon Euro bonservis ödenerek, büyük umutlarla Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer edilen genç oyuncu, Adana Demirspor karşısında hem istekli futbolu hem de attığı 2 golle kış uykusundan uyandı. 19 yaşındaki genç yetenek, takımını yenilgiden kurtardı. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'tan da tebrik alan Yusuf, Toulouse'la oynanacak hazırlık maçında da yerini garantiledi. Savaş ÇORLU

Yusuf Demir'e çok güvenen Okan Buruk, genç yıldızı, Antalya kampında tam anlamıyla hazır hale getirerek Süper Lig'de kullanmayı planlıyor.

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